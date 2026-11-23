Am Montag verbucht der SMI um 09:11 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0.14 Prozent auf 14’552.25 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.677 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.071 Prozent auf 14’582.51 Punkte an der Kurstafel, nach 14’572.14 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14’588.18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 14’543.81 Einheiten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, stand der SMI bei 14’462.36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 14’456.98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, notierte der SMI bei 12’632.67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 9.85 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15’272.42 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Sandoz (+ 1.24 Prozent auf 81.50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.10 Prozent auf 66.06 CHF), Partners Group (+ 0.59 Prozent auf 617.60 CHF), Alcon (+ 0.58 Prozent auf 62.64 CHF) und Geberit (+ 0.56 Prozent auf 578.20 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Amrize (-2.04 Prozent auf 33.21 CHF), Nestlé (-0.72 Prozent auf 84.93 CHF), UBS (-0.60 Prozent auf 36.75 CHF), Logitech (-0.53 Prozent auf 82.04 CHF) und Roche (-0.35 Prozent auf 395.40 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 354’477 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 342.372 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.50 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch