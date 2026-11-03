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Index-Performance im Fokus 03.11.2026 17:58:14

SMI aktuell: SMI präsentiert sich schlussendlich leichter

SMI aktuell: SMI präsentiert sich schlussendlich leichter

Der SMI bewegte sich am Dienstagabend auf rotem Terrain.

Zum Handelsschluss tendierte der SMI im SIX-Handel 0.40 Prozent leichter bei 14’743.09 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1.717 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.307 Prozent tiefer bei 14’757.15 Punkten in den Handel, nach 14’802.52 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14’731.15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 14’863.48 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13’660.92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14’371.77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der SMI einen Wert von 12’235.54 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 11.29 Prozent zu. 14’863.48 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12’053.51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.63 Prozent auf 72.50 CHF), Lonza (+ 0.62 Prozent auf 652.20 CHF), Swiss Life (+ 0.56 Prozent auf 965.00 CHF), Partners Group (+ 0.52 Prozent auf 657.40 CHF) und Zurich Insurance (+ 0.29 Prozent auf 625.40 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Logitech (-2.75 Prozent auf 76.36 CHF), Geberit (-2.21 Prozent auf 576.00 CHF), Roche (-1.56 Prozent auf 391.00 CHF), Galderma (-1.31 Prozent auf 189.00 CHF) und Givaudan (-1.25 Prozent auf 3’950.00 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4’040’006 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 351.228 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11.00 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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