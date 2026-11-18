SMI 998089 / CH0009980894
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18.11.2026 09:28:11
SMI aktuell: SMI bewegt sich zum Start des Mittwochshandels im Plus
Das macht der SMI aktuell.
Um 09:10 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0.21 Prozent fester bei 15’007.96 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1.744 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.085 Prozent auf 14’963.24 Punkte an der Kurstafel, nach 14’976.04 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 15’008.61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’959.00 Punkten lag.
SMI-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn sank der SMI bereits um 1.05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 14’391.31 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 14’320.90 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 12’481.95 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 13.29 Prozent nach oben. Bei 15’272.42 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern registriert.
Heutige Tops und Flops im SMI
Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 2.24 Prozent auf 84.10 CHF), Alcon (+ 1.62 Prozent auf 62.80 CHF), Lonza (+ 0.97 Prozent auf 669.40 CHF), Richemont (+ 0.61 Prozent auf 174.00 CHF) und Givaudan (+ 0.59 Prozent auf 4’096.00 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Amrize (-1.10 Prozent auf 33.27 CHF), Holcim (-0.54 Prozent auf 74.08 CHF), Sika (-0.42 Prozent auf 188.50 CHF), Geberit (-0.27 Prozent auf 580.60 CHF) und Nestlé (-0.23 Prozent auf 86.53 CHF).
Die teuersten SMI-Unternehmen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 193’639 Aktien gehandelt. Mit 352.660 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder
Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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