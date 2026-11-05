SMI 998089 / CH0009980894
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05.11.2026 09:28:21
SMI aktuell: SMI bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus
Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am vierten Tag der Woche fort.
Um 09:10 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0.34 Prozent höher bei 15’073.69 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1.708 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0.255 Prozent fester bei 15’061.17 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 15’022.85 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15’060.48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15’079.30 Punkten.
SMI-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 2.41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der SMI einen Stand von 13’703.53 Punkten auf. Der SMI stand vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 14’551.56 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Stand von 12’363.53 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 13.79 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 15’079.30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12’053.51 Punkten.
Gewinner und Verlierer im SMI
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Richemont (+ 2.99 Prozent auf 177.25 CHF), Sika (+ 2.82 Prozent auf 191.65 CHF), Holcim (+ 2.15 Prozent auf 74.92 CHF), Amrize (+ 1.88 Prozent auf 36.36 CHF) und Geberit (+ 1.61 Prozent auf 595.00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1.67 Prozent auf 69.28 CHF), Roche (-0.81 Prozent auf 392.70 CHF), Novartis (+ 0.15 Prozent auf 134.46 CHF), Logitech (+ 0.24 Prozent auf 83.22 CHF) und Galderma (+ 0.26 Prozent auf 195.05 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SMI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 417’090 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 339.281 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.98 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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