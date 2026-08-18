SMI aktuell: SMI bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der SMI steigt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.07 Prozent auf 14’311.77 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.661 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.119 Prozent auf 14’285.36 Punkte an der Kurstafel, nach 14’302.39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 14’323.35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’285.36 Punkten verzeichnete.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, stand der SMI bei 14’343.70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13’240.70 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wies der SMI einen Wert von 12’071.88 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8.04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 0.90 Prozent auf 359.30 CHF), Swisscom (+ 0.63 Prozent auf 637.00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.23 Prozent auf 214.30 CHF), Novartis (+ 0.23 Prozent auf 123.68 CHF) und Partners Group (+ 0.11 Prozent auf 718.40 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-0.75 Prozent auf 82.38 CHF), Lonza (-0.46 Prozent auf 563.80 CHF), Swiss Life (-0.43 Prozent auf 930.20 CHF), UBS (-0.39 Prozent auf 43.38 CHF) und Holcim (-0.36 Prozent auf 71.06 CHF).

Welche Aktien im SMI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 148’622 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 300.813 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch