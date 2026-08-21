Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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21.08.2026 09:28:25
SMI aktuell: SMI beginnt Freitagshandel mit Verlusten
Aktueller Marktbericht zum SMI.
Um 09:10 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0.42 Prozent schwächer bei 14’307.14 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.666 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.369 Prozent leichter bei 14’315.12 Punkten in den Handel, nach 14’368.16 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SMI betrug 14’324.87 Punkte, das Tagestief hingegen 14’290.84 Zähler.
SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche fiel der SMI bereits um 0.322 Prozent zurück. Der SMI wurde vor einem Monat, am 21.07.2026, mit 14’298.26 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 21.05.2026, wurde der SMI auf 13’446.43 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2025, wies der SMI einen Stand von 12’241.67 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.00 Prozent aufwärts. Bei 14’669.51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten registriert.
SMI-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.70 Prozent auf 80.16 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.47 Prozent auf 214.40 CHF), Holcim (+ 0.37 Prozent auf 69.94 CHF), Swisscom (+ 0.16 Prozent auf 636.00 CHF) und Nestlé (+ 0.04 Prozent auf 79.43 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Alcon (-1.75 Prozent auf 58.24 CHF), Roche (-1.32 Prozent auf 366.90 CHF), Novartis (-0.87 Prozent auf 125.24 CHF), Amrize (-0.74 Prozent auf 36.16 CHF) und Partners Group (-0.70 Prozent auf 711.40 CHF).
Die teuersten Konzerne im SMI
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 268’465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 312.497 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick
Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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