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SMI im Blick 09.10.2026 17:58:15

SMI aktuell: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone

SMI aktuell: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone

Am Freitagabend wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Zurich Insurance
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Der SMI stieg im SIX-Handel zum Handelsschluss um 1.10 Prozent auf 13’787.40 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1.581 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 1.09 Prozent höher bei 13’785.96 Punkten, nach 13’637.00 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 13’723.97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13’811.46 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 0.712 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2026, den Wert von 13’804.70 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Stand von 14’215.30 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’609.15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4.08 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14’669.51 Punkte. 12’053.51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit UBS (+ 2.76 Prozent auf 39.90 CHF), Alcon (+ 1.80 Prozent auf 53.14 CHF), Sika (+ 1.73 Prozent auf 173.80 CHF), Lonza (+ 1.56 Prozent auf 572.20 CHF) und Roche (+ 1.45 Prozent auf 357.80 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Logitech (-2.54 Prozent auf 81.98 CHF), Nestlé (+ 0.05 Prozent auf 76.04 CHF), Swiss Life (+ 0.25 Prozent auf 883.60 CHF), Amrize (+ 0.33 Prozent auf 30.07 CHF) und Zurich Insurance (+ 0.56 Prozent auf 576.00 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3’474’879 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 306.991 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.28 zu Buche schlagen. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.78 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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