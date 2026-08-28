SMI aktuell: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone

Am Freitag schloss der SMI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.11 Prozent) bei 14’399.77 Punkten ab. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1.681 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.388 Prozent höher bei 14’440.18 Punkten, nach 14’384.37 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 14’380.43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14’460.05 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der SMI bereits um 0.338 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 28.07.2026, den Wert von 14’571.33 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2026, den Stand von 13’504.76 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’219.20 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8.70 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14’669.51 Punkte. 12’053.51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Richemont (+ 1.83 Prozent auf 194.55 CHF), UBS (+ 1.67 Prozent auf 44.53 CHF), Givaudan (+ 1.47 Prozent auf 3’322.00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.34 Prozent auf 219.90 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.03 Prozent auf 80.10 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Roche (-1.46 Prozent auf 358.70 CHF), Alcon (-0.96 Prozent auf 57.90 CHF), Lonza (-0.78 Prozent auf 583.80 CHF), Novartis (-0.72 Prozent auf 123.74 CHF) und Partners Group (-0.32 Prozent auf 749.40 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3’847’954 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 312.561 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.51 zu Buche schlagen. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.08 Prozent.

Redaktion finanzen.ch