SMI 998089 / CH0009980894
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17.11.2026 12:26:10
SMI aktuell: SMI am Mittag schwächer
Der SMI sinkt am Mittag.
Der SMI fällt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.66 Prozent auf 15’092.50 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1.735 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.329 Prozent auf 15’142.66 Punkte an der Kurstafel, nach 15’192.58 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SMI lag am Dienstag bei 15’159.27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15’083.41 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 14’391.31 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 14’302.39 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12’597.82 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 13.93 Prozent zu. Bei 15’272.42 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12’053.51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
SMI-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Zurich Insurance (-0.03 Prozent auf 658.40 CHF), Swiss Re (-0.07 Prozent auf 152.80 CHF), Richemont (-0.17 Prozent auf 173.65 CHF), Amrize (-0.32 Prozent auf 33.83 CHF) und Roche (-0.37 Prozent auf 407.80 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Partners Group (-1.77 Prozent auf 644.80 CHF), Swiss Life (-1.51 Prozent auf 978.80 CHF), UBS (-1.46 Prozent auf 39.82 CHF), Galderma (-1.07 Prozent auf 188.95 CHF) und Novartis (-0.90 Prozent auf 134.54 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SMI
Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 664’977 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 348.470 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10.71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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