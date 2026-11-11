SMI aktuell: Letztendlich Gewinne im SMI

Der SMI beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.11 Prozent) bei 15’053.86 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.721 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.200 Prozent leichter bei 15’007.89 Punkten, nach 15’037.94 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14’986.75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 15’077.00 Einheiten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 1.81 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 13’787.40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der SMI einen Wert von 14’575.25 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, notierte der SMI bei 12’702.08 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.64 Prozent zu. Bei 15’092.56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 4.02 Prozent auf 83.40 CHF), Galderma (+ 3.39 Prozent auf 194.95 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.49 Prozent auf 70.70 CHF), Sandoz (+ 2.18 Prozent auf 85.20 CHF) und UBS (+ 1.58 Prozent auf 41.20 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Alcon (-3.88 Prozent auf 59.48 CHF), Swiss Life (-1.49 Prozent auf 975.80 CHF), Novartis (-1.29 Prozent auf 132.74 CHF), Nestlé (-0.58 Prozent auf 85.91 CHF) und Geberit (-0.47 Prozent auf 592.80 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3’611’944 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 345.819 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10.96 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch