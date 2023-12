SMG übernimmt von Mobiliar Mehrheit an Immobilienportal Flatfox

Bern (awp) - Die Swiss Marketplace Group (SMG) erwirbt vom Versicherer Mobiliar die Mehrheit an der digitalen Vermietungs-Plattform Flatfox. Die Betreiberin von Online-Marktplätzen wie ImmoScout24 und Homegate integriert Flatfox nun in ihr "Ökosystem", wie Mobiliar und SMG am Mittwoch mitteilten.

Flatfox umfasst einen Immobilienmarktplatz sowie eine digitale Plattform für Unternehmenskundinnen und -kunden, die den Mietprozess effizienter und bequemer machen will. Das Unternehmen zählt 40 Mitarbeitende an den Standorten Zürich, Bern und Freiburg. Zu den finanziellen Einzelheiten wurden in der Mitteilung keine Angaben gemacht.

Die Mobiliar hatte Flatfox im April 2021 erworben und gemäss Mitteilung bei der Weiterentwicklung begleitet. Mit dem Mehrheitsverkauf von Flatfox an die SMG würden deren Immobilienmarktplätze nun einen weiteren Innovationsschub erhalten.

Flatfox werde nun in SMG Real Estate integriert, womit sich das Unternehmen in einem attraktiven Umfeld weiterentwickeln könne. Die Mobiliar bleibt weiterhin an Flatfox beteiligt: Sie erhofft sich davon laut den Angaben zusätzliche Kunden für ihr Geschäft mit Versicherungen und Vorsorge.

Die Swiss Marketplace Group war 2021 von der TX Group, Ringier, Mobiliar und General Atlantic gegründet worden, wobei die TX Group 31 Prozent, Ringier und Mobiliar jeweils 29,5 Prozent und General Atlantic 10 Prozent übernahm. Mittelfristig soll die SMG an die Börse gebracht werden, wie die TX Group zuletzt in der vergangenen Woche an ihrem Strategietag bekräftigte.

