SMG: Daniel Hendel folgt auf Martin Waeber im Immobiliengeschäft

Zürich (awp) - SMG besetzt die Leitung des Immobiliengeschäfts neu. Daniel Hendel wird per 1. Februar 2027 Managing Director Real Estate und folgt auf Martin Waeber. Das teilte das Unternehmen in einem Communiqué vom Freitag mit.

Waeber gibt seine operative Führungsfunktion ab. Er will sich künftig auf Verwaltungsrats- und Beratungsmandate konzentrieren. Dem Immobilienbereich von SMG bleibt er als Verwaltungsrat von Iazi und Flatfox sowie als Berater verbunden.

Hendel kommt von Immoscout24 Deutschland. Dort ist er seit April 2025 Geschäftsführer. Zuvor hatte er dort mehrere Produktführungsrollen inne.

Zudem verlässt Chief Corporate Officer Jessica List SMG per Ende April 2027. Ihre Aufgaben werden laut Mitteilung künftig zwischen dem CEO und dem CFO aufgeteilt.

List gehört dem Führungsteam seit März 2022 an. Sie war unter anderem für die Integration nach der Fusion sowie für den Börsengang vorbereitetes Arbeiten und den Übergang zur Publikumsgesellschaft zuständig.

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