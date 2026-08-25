Swiss Marketplace Group Aktie 148495368 / CH1484953687
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25.08.2026 07:57:36
SMG-CEO Tonini wird neuer VRP, Alberto Sanz de Lama übernimmt als CEO
Zürich (awp) -
SMG-CEO Tonini wird neuer VRP, Alberto Sanz de Lama übernimmt als CEO
Bei der SMG kommt es zu Veränderungen an der Unternehmensspitze. CEO Christoph Tonini wird zum Jahresende von seiner Position zurücktreten. Ab 1. Januar übernimmt Alberto Sanz de Lama, Leiter des Autogeschäfts, die operative Leitung der digitalen Marktplatzbetreiberin.
Tonini wiederum wird der Generalversammlung im April 2027 als neuer Präsident des Verwaltungsrates vorgeschlagen, wie SMG am Dienstag in einer Mitteilung schreibt.
Der aktuelle VR-Präsident Jörn Nikolay tritt von seiner Funktion zurück, verbleibt aber bis zur Generalversammlung 2027 einfaches VR-Mitglied. In der Übergangszeit bis April 2027 übernimmt TX-Group Verleger und SMG-Vizepräsident Pietro Supino interimistisch den VR-Vorsitz. Der Verwaltungsrat dankt Nikolay für seinen grossen Beitrag zur erfolgreichen Etablierung von SMG.
Christoph Tonini übernahm die CEO-Funktion im Februar 2023 und formte SMG zu einem erfolgreichen Unternehmen. Er brachte die Gesellschaft zudem im vergangenen Jahr 2025 an die Börse. "Nach fast vier Jahren als CEO, in denen ich SMG durch einen tiefgreifenden Wandel und einen erfolgreichen Börsengang geführt habe, bin ich der Meinung, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, mich aus der operativen Führung zurückzuziehen", wird Tonini in der Mitteilung zitiert.
Sein Nachfolger Alberto Sanz de Lama gehört seit 2023 zur SMG-Geschäftsleitung. Er verantwortet das zentrale Autogeschäft.
gab/tt
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