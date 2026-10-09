SMG-Aktie zieht an: Ricardo-Daten von 890'000 Nutzern durch Sicherheitslücke offengelegt

Bei der Online-Handelsplattform Ricardo ist es zu einem unbefugten Zugriff auf persönliche Nutzerdaten gekommen. Betroffen seien rund 890'000 Nutzerkonten, teilte die zur SMG Swiss Marketplace Group gehörende Plattform am Freitag mit. Die Sicherheitslücke sei inzwischen vollständig behoben worden.

Ricardo hatte am 7. Oktober verdächtige Aktivitäten auf seinen Servern festgestellt und daraufhin umgehend technische Massnahmen zur Sicherung der Systeme eingeleitet. Die anschliessende Untersuchung habe ergeben, dass persönliche Daten von rund 890'000 Nutzerkonten offengelegt worden seien.

Dabei handle es sich um Namen, Postadressen und Telefonnummern sowie bei Geschäftskunden um Firmennamen. E-Mail-Adressen und Passwörter seien dagegen nicht betroffen gewesen, betonte Ricardo.

Die betroffenen Nutzer würden direkt über den Vorfall, dessen mögliche Auswirkungen sowie über Vorsichtsmassnahmen informiert. Zudem habe Ricardo den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) gemäss den gesetzlichen Vorgaben benachrichtigt.

Weiter werde das Unternehmen Strafanzeige bei der Polizei erstatten und den Vorfall dem Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) melden.

Daniel Hendel folgt auf Martin Waeber im Immobiliengeschäft

SMG besetzt die Leitung des Immobiliengeschäfts neu. Daniel Hendel wird per 1. Februar 2027 Managing Director Real Estate und folgt auf Martin Waeber. Das teilte das Unternehmen in einem Communiqué vom Freitag mit.

Waeber gibt seine operative Führungsfunktion ab. Er will sich künftig auf Verwaltungsrats- und Beratungsmandate konzentrieren. Dem Immobilienbereich von SMG bleibt er als Verwaltungsrat von Iazi und Flatfox sowie als Berater verbunden.

Hendel kommt von Immoscout24 Deutschland. Dort ist er seit April 2025 Geschäftsführer. Zuvor hatte er dort mehrere Produktführungsrollen inne.

Zudem verlässt Chief Corporate Officer Jessica List SMG per Ende April 2027. Ihre Aufgaben werden laut Mitteilung künftig zwischen dem CEO und dem CFO aufgeteilt.

List gehört dem Führungsteam seit März 2022 an. Sie war unter anderem für die Integration nach der Fusion sowie für den Börsengang vorbereitetes Arbeiten und den Übergang zur Publikumsgesellschaft zuständig.

SMG-Anteilsscheine notieren an der SIX vor dem Wochenende zeitweise 0,54 Prozent höher bei 28,00 CHF.

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Zürich (awp)