Swiss Marketplace Group Aktie 148495368 / CH1484953687
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22.09.2026 10:02:06
SMG-Aktie stärker: Daniel Hendel wird Immobilien-Chef
SMG ordnet die Führung im Immobiliengeschäft und in den Konzernfunktionen neu.
Waeber gibt seine operative Rolle ab, um sich auf Verwaltungsrats- und Beratungsmandate zu konzentrieren, wie SMG am Dienstag mitteilte. Er bleibe SMG Real Estate als Berater sowie als Verwaltungsrat von Iazi und Flatfox verbunden.
Nachfolger Hendel ist derzeit Managing Director von Immoscout24 Deutschland. Er gehört ab dem 1. Februar 2027 auch der Konzernleitung von SMG an.
Zudem verlässt Chief Corporate Officer Jessica List SMG per Ende April 2027. Ihre Aufgaben werden künftig zwischen dem CEO und dem CFO aufgeteilt. List ist seit März 2022 Chief Corporate Officer und hatte zunächst die Integration nach dem Zusammenschluss der Marktsplätze von TX Markets und Scout24 Schweiz geleitet.Im Schweizer Handel steigt die SMG-Aktie zeitweise um 1,97 Prozent auf 31,30 Franken.
awp-robot/yz
Zürich (awp)
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