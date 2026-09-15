Swiss Marketplace Group Aktie 148495368 / CH1484953687
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15.09.2026 08:09:00
SMG-Aktie im Fokus: Mobiliar senkt Beteiligung - TX Group erhöht Anteil
Die Mobiliar hat ihre Beteiligung am Online-Inserateplattform-Betreiber Swiss Marketplace Group (SMG) deutlich reduziert.
Die Mobiliar habe ihre Beteiligung an SMG auf 11,8 Prozent von 19,3 Prozent gesenkt, teilte der Versicherer am Dienstag mit. Der Verkauf sei im Rahmen der Portfolio- und Risikodiversifizierung erfolgt. Die Mobiliar bleibe aber eine bedeutende SMG-Aktionärin und werde weiter im Verwaltungsrat vertreten sein.
Einen Teil der Aktien kaufte die TX Group. Sie erhöhte ihren Anteil an SMG auf 34,9 von zuvor 31,4 Prozent. Insgesamt erwarb die TX Group im Rahmen eines Accelerated Bookbuildings von der Mobiliar 3'426'731 zum Preis von 28,50 Franken das Stück, was einem Gesamtbetrag von rund 98 Millionen Franken entsprach.
SMG war Ende 2021 im Zuge der Fusion von Scout24 Schweiz mit den Portalen von Ringier wie Ricardo und Tutti entstanden. Hauptaktionäre waren zum Gründungszeitpunkt die TX Group mit 31 Prozent, Ringier (29,5%) und die Mobiliar (29,5%). Im Herbst 2025 ging SMG an die Schweizer Börse.
SMG mit Wachstumspotenzial
Mit dem Zukauf bekräftige TX ihr langfristiges Vertrauen in SMG, teilte die Herausgeberin von "20 Minuten" und "Tages-Anzeiger" sowie Betreiberin von digitalen Plattformen wie Homegate oder Jobs mit. TX Group spiegle das Vertrauen in die Qualität der SMG-Marktplattformen und das langfristige Wachstumspotenzial wider, hielt Leiter Portfolio & Operations Daniel Mönch fest.
SMG sei gut aufgestellt, um ihren Aktionären nachhaltigen Wert zu bieten und in den kommenden Jahren erfolgreich zu den Ergebnissen der TX Group beizutragen, so Mönch weiter. Der Anteil liegt von TX an SMG liegt nach wie vor unter der in den Statuten verankerten Opting-up-Schwelle von 35 Prozent und löst daher kein Pflichtangebot aus.
SMG kauft eigene Aktien
An der Platzierung nahm auch SMG selbst teil. Sie kaufte laut den Angaben rund 1,0 Million oder ungefähr 1,0 Prozent der ausgegebenen Aktien zurück, dies ebenfalls zum Preis von 28,50 Franken je Titel. Die verbliebenen, von der Mobiliar angebotenen Aktien seien noch an institutionelle Investoren verkauft worden.
An der Schweizer Börse ist die SMG-Aktie am Montag zu 30,95 Franken aus dem Handel gegangen, und zu Jahresbeginn hatte sich der Kurs noch auf 36,80 Franken belaufen.
mk/ys
Bern/Zürich (awp)
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