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23.11.2026 09:32:00
SMG-Aktie fällt: Swiss Marketplace Group ernennt neuen Verkaufsleiter
Swiss Marketplace Group (SMG) stellt die Führung ihrer Immobiliensparte neu auf. Dafür holt der Plattformbetreiber einen Manager mit langjähriger Erfahrung im Technologie- und Plattformgeschäft.
Wirth war zuvor bei Jobcloud, Microsoft und Xing tätig
Wirth verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Technologie- und Plattformgeschäft. Zuletzt war er bei Jobcloud als Verkaufschef und Geschäftsführer für Grossunternehmen tätig. Zuvor hatte er Führungsfunktionen bei Microsoft und Xing inne.
Die SMG-Aktie rutscht an der SIX zeitweise 0,72 Prozent auf 27,60 CHF ab.
Zürich (awp)
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