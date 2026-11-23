Wirth war zuvor bei Jobcloud, Microsoft und Xing tätig

Swiss Marketplace Group (SMG) hat Ken Wirth zum Verkaufsleiter der Immobiliensparte ernannt. Er tritt seine Funktion am heutigen 23. November an, wie es in einer Mitteilung vom Montag hiess. Wirth soll die Verkaufsorganisation weiterentwickeln und die Betreuung professioneller Immobilienkunden stärken.

Wirth verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Technologie- und Plattformgeschäft. Zuletzt war er bei Jobcloud als Verkaufschef und Geschäftsführer für Grossunternehmen tätig. Zuvor hatte er Führungsfunktionen bei Microsoft und Xing inne.

Die SMG-Aktie rutscht an der SIX zeitweise 0,72 Prozent auf 27,60 CHF ab.

Zürich (awp)