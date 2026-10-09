Swiss Marketplace Group Aktie 148495368 / CH1484953687
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09.10.2026 14:33:37
SMG: 890'000 Ricardo-Nutzerkonten von Sicherheitslücke betroffen
(Ausgebaute Meldung)
Zürich (awp) - Bei der Online-Handelsplattform Ricardo ist es zu einem unbefugten Zugriff auf persönliche Nutzerdaten gekommen. Betroffen seien rund 890'000 Nutzerkonten, teilte die zur SMG Swiss Marketplace Group gehörende Plattform am Freitag mit. Die Sicherheitslücke sei inzwischen vollständig behoben worden.
Ricardo hatte am 7. Oktober verdächtige Aktivitäten auf seinen Servern festgestellt und daraufhin umgehend technische Massnahmen zur Sicherung der Systeme eingeleitet. Die anschliessende Untersuchung habe ergeben, dass persönliche Daten von rund 890'000 Nutzerkonten offengelegt worden seien.
Dabei handle es sich um Namen, Postadressen und Telefonnummern sowie bei Geschäftskunden um Firmennamen. E-Mail-Adressen und Passwörter seien dagegen nicht betroffen gewesen, betonte Ricardo.
Die betroffenen Nutzer würden direkt über den Vorfall, dessen mögliche Auswirkungen sowie über Vorsichtsmassnahmen informiert. Zudem habe Ricardo den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) gemäss den gesetzlichen Vorgaben benachrichtigt.
Weiter werde das Unternehmen Strafanzeige bei der Polizei erstatten und den Vorfall dem Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) melden.
uh/to
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