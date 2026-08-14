sMedio,: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

sMedio, hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 36.05 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte sMedio, 6.66 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 320.4 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 89.60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 169.0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch