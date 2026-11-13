sMedio,: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

sMedio, hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 19.79 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 38.00 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat sMedio, mit einem Umsatz von insgesamt 335.9 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 255.2 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 31.65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch