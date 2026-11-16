SMC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SMC hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 977.48 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 701.81 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41.26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 282.65 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 200.09 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch