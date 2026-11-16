SMC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SMC hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.240 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1.77 Milliarden USD gegenüber 1.36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch