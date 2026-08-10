SMC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SMC hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1076.01 JPY. Im Vorjahresviertel waren 543.79 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 270.99 Milliarden JPY gegenüber 200.18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch