Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie 23219547 / US0092791005
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21.07.2026 06:26:00
SMBC bestellt 100 A320neo - Airbus-Aktie im Fokus
Airbus hat auf der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough einen weiteren Grossauftrag eingeheimst.
DJG/mgo/ros
DOW JONES
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13.04.26
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