Smartworks Coworking Spaces mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Smartworks Coworking Spaces hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.24 INR. Im Vorjahresviertel waren -0.270 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Smartworks Coworking Spaces im vergangenen Quartal 6.05 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37.24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Smartworks Coworking Spaces 4.41 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1.54 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 5.63 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.ch