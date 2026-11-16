Smartvalue stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Smartvalue hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 14.22 JPY. Im Vorjahresquartal waren -23.360 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.56 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 25.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.24 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch