SmartStop Self Storage REIT zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SmartStop Self Storage REIT liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SmartStop Self Storage REIT die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 81.8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 16.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch