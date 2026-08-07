SmartStop Self Storage REIT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SmartStop Self Storage REIT hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.150 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18.65 Prozent auf 79.3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 66.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch