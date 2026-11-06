SmartStop Self Storage REIT informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SmartStop Self Storage REIT äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.16 USD, nach 0.090 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 81.8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16.12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SmartStop Self Storage REIT einen Umsatz von 70.4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch