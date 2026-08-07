SmartStop Self Storage REIT hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SmartStop Self Storage REIT lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 79.3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 66.8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch