SmartStop Self Storage REIT A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SmartStop Self Storage REIT A präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.20 USD gegenüber -0.150 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat SmartStop Self Storage REIT A mit einem Umsatz von insgesamt 79.3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18.65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch