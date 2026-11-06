SmartStop Self Storage REIT A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SmartStop Self Storage REIT A hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.090 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16.12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 70.4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 81.8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch