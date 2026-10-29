Smartsens Technology (Shanghai) A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Smartsens Technology (Shanghai) A präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.71 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Smartsens Technology (Shanghai) A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.750 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2.96 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 17.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.53 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch