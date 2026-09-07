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07.09.2026 19:40:00

Smartphone: Xiaomi und Huawei setzen Apple mit Falt-Handys unter Druck

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Chinesische Hersteller machen Druck: Mit Falthandys jenseits der 1500-Dollar-Marke wollen Xiaomi und Huawei ihre Gewinnmargen steigern, bevor Apple den Markt aufmischt.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

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Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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02.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

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NEU✅ Euronext
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❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

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Long 13’386.90 13.65 SJBMDU
Long 12’825.98 8.94 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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