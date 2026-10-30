Smartlink Network Systems legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Smartlink Network Systems präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 4.06 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Smartlink Network Systems 1.87 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 803.7 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Smartlink Network Systems 702.7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch