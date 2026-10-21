SmartFinancial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SmartFinancial hat am 19.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1.10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SmartFinancial 0.810 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 90.2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8.77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SmartFinancial einen Umsatz von 82.9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch