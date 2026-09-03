Smarter Microelectronics (Guangzhou) A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Smarter Microelectronics (Guangzhou) A hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.15 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.150 CNY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Smarter Microelectronics (Guangzhou) A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 253.8 Millionen CNY im Vergleich zu 217.7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch