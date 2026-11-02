Smarter Microelectronics (Guangzhou) A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Smarter Microelectronics (Guangzhou) A hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Smarter Microelectronics (Guangzhou) A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.12 CNY vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.120 CNY je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Smarter Microelectronics (Guangzhou) A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 307.7 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 213.3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch