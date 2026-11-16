SmartEbookcom gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SmartEbookcom hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4.78 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 44.85 Prozent auf 1.70 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.09 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch