SmartDrive stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SmartDrive hat am 13.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.56 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.75 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 90.62 Prozent auf 1.30 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 681.1 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch