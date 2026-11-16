SmartDrive informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SmartDrive hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12.99 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SmartDrive ein EPS von 7.92 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 78.01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.36 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 766.5 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 20.64 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 12.10 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47.53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.25 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2.88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch