Smart Sand: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Smart Sand lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Smart Sand hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 115.1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 85.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch