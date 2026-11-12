Smart Sand präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Smart Sand hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Smart Sand im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 112.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 92.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch