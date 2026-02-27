Smart Sand Aktie 34021972 / US83191H1077
27.02.2026 02:47:05
Smart Sand, Inc. Reports Decline In Q4 Income
(RTTNews) - Smart Sand, Inc. (SND) reported earnings for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's earnings came in at $1.18 million, or $0.03 per share. This compares with $3.74 million, or $0.09 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 5.8% to $86.05 million from $91.36 million last year.
Smart Sand, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.18 Mln. vs. $3.74 Mln. last year. -EPS: $0.03 vs. $0.09 last year. -Revenue: $86.05 Mln vs. $91.36 Mln last year.
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex ging mit Gewinnen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentierten sich nach den NVIDIA-Zahlen unterschiedlich. Die Märkte in Fernost fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.