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19.11.2026 06:37:00
Smart Eye Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Smart Eye Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.24 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.810 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35.95 Prozent auf 134.8 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 99.1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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