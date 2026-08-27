Smart Eye Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Smart Eye Registered lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.69 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.000 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 52.93 Prozent auf 140.9 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 92.1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch