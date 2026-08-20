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20.08.2026 06:37:00
Smart Card Marketing Systems stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Smart Card Marketing Systems hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 57.14 Prozent auf 0.1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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