Smart Card Marketing Systems stellte am 24.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 85.71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch