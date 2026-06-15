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15.06.2026 06:37:00
Smaregi,Inc Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Smaregi,Inc Registered hat am 12.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 36.23 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 20.86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 3.73 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 16.93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 115.71 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 85.16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Smaregi,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 13.35 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11.07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 20.60 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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