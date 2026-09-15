Smaregi,Inc Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Smaregi,Inc Registered hat am 14.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 35.50 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 19.59 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Smaregi,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.61 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch